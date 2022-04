Předsedkyně německých sociálních demokratů (SPD) Saskia Eskenová vyzvala svého předchůdce a někdejšího kancléře Gerharda Schrödera k odchodu ze strany. Důvodem je jeho trvající neochota distancovat se od ruského prezidenta Putina.

Podobná výzva podle agentury DPA nemá na německé politické scéně obdoby. Bývalí šéfové vlád se ve svých stranách většinou těší úctě.

Schröder, který zastává důležité a lukrativní posty v několika ruských firmách, Putina léta považuje za osobního přítele. V minulosti o něm mimo jiné říkal, že to je čistokrevný demokrat, a po útoku na Ukrajinu ho odmítl odsoudit. Kvůli tomu je terčem stále větší kritiky.

Ta dnes prozatím vygradovala, když Eskenová na dotaz rozhlasové stanice Deutschlandfunk, jestli by měl odejít ze strany, odvětila: „To by měl.“ Podobné hlasy na adresu osmasedmdesátiletého politika, který stál za některými z největších úspěchů SPD, zaznívají i od dalších straníků. „On (Schröder) se musí rozhodnout, jestli chce nadále podporovat Putina, nebo chce být členem sociální demokracie – obojí dohromady nejde,“ vzkázal mu například Thomas Kutschaty, který stranu v květnu povede do voleb v nejlidnatější spolkové zemi Severním Porýní-Vestfálsku.

Aktuální apely politiků jsou zřejmě i reakcí na Schröderova slova z rozhovoru s listem The New York Times. V něm dal znovu najevo, že nechce opustit posty v ruských firmách. Mluvil také o přátelství s Putinem a o tom, že masakr v Buči u Kyjeva, kde zemřelo přes 400 Ukrajinců, se musí vyšetřit. Řekl, že nevěří tomu, že ho nařídil Putin.

Pokud Schröder, jehož opustili i nejbližší spolupracovníci, z SPD neodejde sám, čemuž zatím nic nenasvědčuje, rozhodne o jeho osudu strana. U jeho domovské organizace v Hannoveru se už sešlo 14 požadavků na stranické řízení, které by mohlo skončit jeho vyloučením. Toto řízení však může být dost zdlouhavé. (ČTK)