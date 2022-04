Starostové pro LK jdou v Liberci do voleb s TOP 09 a KDU-ČSL

V Liberci se v podzimních komunálních volbách bude o hlasy voličů místo Spolu ucházet koalice Společně. Kandidáti TOP 09 a KDU-ČSL budou na kandidátce se Starosty pro Liberecký kraj. Rozhodla o tom místní sdružení všech tří stran.

Koalice se bude jmenovat Starostové pro LK společně s TOP 09 a KDU-ČSL. Na kandidátce je čtyřicet lidí, v každé desítce je jeden zástupce TOP 09 a jeden zástupce lidovců. Podle lídra kandidátky současného starosty města Jaroslava Zámečníka (Starostové pro LK) je ambicí koalice získat více zastupitelů než v minulých volbách. V roce 2018 Starostové získali 32,1 procenta a 16 zastupitelů. Na kandidátce Starostů se do libereckého zastupitelstva dostali dva zástupci TOP09 a jedna členka KDU-ČSL.

„Spolupráce funguje, takže je nejlepší nic neměnit a pokračovat v rozdělané práci,“ řekla ke společné kandidátce předsedkyně TOP09 Markéta Pekarová Adamová. Dodala, že její tvorba byla čistě na zástupcích místních sdruženích strany. „Nikomu jsme nenutili, aby kopírovali vládní koalici Spolu. Jde pouze o doporučení,“ řekla Pekarová Adamová Deníku N.

Podle ní v Liberci probíhala i jednání s ODS, ale nakonec vznikla společná kandidátka Starostů pro LK, TOP09 a KDU-ČSL.

Předseda lidovců Marina Jurečka řekl, že KDU-ČSL hledá kandidáty do voleb tam, kde není její pozice silná. „To je případ Libereckého, Ústeckého nebo Karlovarského kraje,“ vysvětlil Jurečka. Podle něj půjde KDU-ČSL ve většině malých obcích do komunálních voleb sama. „Ve městech a větších obcích budeme mít společnou kandidátku s ODS, TOP 09 a někde se Starosty,“ doplnil Jurečka.

Podle předsedy Starostů pro LK Martina Půty je na rozhodnutí zástupců místních organizací stran v jakém modelu půjdou do podzimních voleb. „Je to jejich zodpovědnost, stejně jako to, jak ve volbách dopadnou,“ řekl Půta.