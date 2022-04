Žena z Kalifornie opustila těsně před startem letadlo na letišti v Buffalu, a to nouzovým východem po nafukovací skluzavce. Poté pobíhala po letištní ploše, než ji zadržela policie. Letoun měl letět do Chicaga. (WIBV 4, AirLive)

And off into the sunset she goes folks 😂 pic.twitter.com/ig4FFtE5An

— Spencer Brown (@TooTallo_o) April 19, 2022