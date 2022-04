Francouzskému prezidentovi Macronovi už gratuloval k výhře i premiér Fiala. Francii označil za důležitého partnera a připomněl, že české předsednictví Radě EU navazuje 1. 7. na „úspěšné francouzské“.

My heartfelt congratulations to @EmmanuelMacron on his electoral victory and second term in office!

France is our vital partner, we are keen on developing our great relationship further and our presidency of the Council of the EU immediately follows the successful French one.

— Petr Fiala (@P_Fiala) April 24, 2022