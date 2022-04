Sjezd KDU-ČSL odsoudil ruskou invazi na Ukrajinu, podpořil vstup země do Evropské unie

Sjezd KDU-ČSL usnesením odmítl nevyprovokovanou ruskou invazi na Ukrajinu, odsoudil ruské válečné zločiny a shodl se na plné podpoře Ukrajiny i jejího co nejrychlejšího vstupu do Evropské unie.

Lidovci také například uložili ministrům KDU-ČSL, aby ve vládě prosazovali urychlení růstu obranných výdajů na dvě procenta hrubého domácího produktu nejpozději v roce 2024.

Členové strany poděkovali všem českým občanům, kteří se jakkoli zapojili do pomoci válkou postiženým občanům Ukrajiny. Sjezd též vyjádřil podporu začleňování dětí ukrajinských uprchlíků do škol a zapojení ukrajinských zdravotníků do českého zdravotního systému.

Na návrh komise pro obranu a bezpečnost se sjezd usnesl na snaze o dosažení výdajů ve výši dvou procent HDP na obranu nejpozději v roce 2024, zatímco kabinet Petra Fialy má v programovém prohlášení termín 2025. Zároveň lidovci chtějí urychlit výstavbu vojenských schopností potřebných pro alianční kolektivní obranu a po vládě žádají, aby schválila novou obrannou strategii.

Sjezd také například uložil lidoveckým ministrům zasazovat se o přípravu samostatného zákona pro komunitní energetiku nebo o hledání alternativních zdrojů zemního plynu a alternativy ruského plynu.

Lidovci dále podporují vládou navrhované zafixování platu učitelů na 130 procentech průměrné hrubé měsíční mzdy. Ministry za KDU-ČSL žádají o prosazování pravidelné valorizace platby za státní pojištěnce tak, aby od roku 2023 činila minimálně 2000 korun měsíčně. Sjezd také podpořil opatření umožňující rodičům skloubit péči o děti a zaměstnání. (ČTK)