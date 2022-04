Bývalý americký prezident Donald Trump vystoupil na politickém mítinku ve státě Ohio. Mezi jinými hovořil o imigraci („Karavany proudí do naší země“), volbách („Vyhrál jsem o 12 milionů hlasů“), Melanii nebo o kognitivním testu („Nikdo jím neprošel líp než já“). (Fox)

Trump on Cognitive test: I named five things. A light, a group of people, Ohio, a fake teleprompter, and the fake news pic.twitter.com/ZjtFq77gRu

— Acyn (@Acyn) April 23, 2022