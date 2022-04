Tisíce křesťanských Palestinců a poutníků slavily v sobotu obřad Svatého ohně v jeruzalémském kostele Božího hrobu. Procesí, zpěvy a pokřiky doprovázely obřad, který se konal poprvé od doby, kdy Izrael zavedl nová omezení účasti. (Reuters)

With processions, chants and ululations, thousands of Christian Palestinians and pilgrims celebrated the Holy Fire ceremony at Jerusalem's Church of the Holy Sepulchre https://t.co/1HPCY97NTa pic.twitter.com/oiWOIPHXMO

— Reuters (@Reuters) April 23, 2022