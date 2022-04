Zdechovský: Petr Fiala by byl velmi silný kandidát na prezidenta

Europoslanec Tomáš Zdechovský by si jako kandidáta na prezidenta dovedl představit premiéra Petra Fialu. Deníku N řekl, že jde o velmi silného kandidáta, který by dokázal případně porazit Andreje Babiše.

Ačkoli do kandidatury Fiala zřejmě nepůjde, Zdechovský by si to podle svých slov „strašně přál“.

V rámci koaliční spolupráce se ale podle Zdechovského o Fialovi coby kandidátovi na hlavu státu příliš nemluví. „Zaznělo to na nějakém jednání, kde jsme všichni seděli. Petr Fiala to zamázl a řekl, že ne,“ popsal Zdechovský Deníku N.

„Všichni mi před rokem a půl říkali, jaký je suchar. Petr Fiala na sobě udělal obrovský kus práce. Je to člověk chytrý, nerozděluje, je neskutečně pracovitý a vybudoval si v Evropě silný respekt,“ prohlásil Zdechovský.

Společného kandidáta na post hlavy státu se trojkoalice Spolu snaží najít pro nadcházející volby, ze kterých vzejde nástupce Miloše Zemana.

Podle Zdechovského existují tři varianty. První je ryze koaliční kandidát, druhá je podpora některého z nezávislých uchazečů o post prezidenta. Třetí variantou je pak širší politická podpora pro některého z adeptů na Pražský hrad.

„Domluvit se například ještě se STAN a udělat širší podporu nějaké osobnosti,“ dodal europoslanec.