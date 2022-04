Nejméně jedna osoba zemřela při silném zemětřesení v Bosně. Obětí je 28letá žena. Otřesy o síle 5,7 byly v pátek před půlnocí cítit po celé zemi i v Chorvatsku, Srbsku a Černé hoře. Stovky lidí musely opustit domovy. (ČTK)

(UPDATE) At least one person was killed, 3 people were injured when a magnitude-5.7 earthquake jolted Ljubinje municipality in southeastern Bosnia and Herzegovina https://t.co/Rnz7YXx1F6 pic.twitter.com/HOldxPVJvn

