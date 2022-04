Jeden ze zakladatelů sbírky na stavbu Trumpovy zdi se přiznal ke krádeži

Jeden ze zakladatelů sbírky na stavbu Trumpovy zdi se přiznal ke spiknutí, jehož účelem bylo okrást dárce. Ve stejné kauze byl již dříve obviněn a uvězněn rovněž bývalý exprezidentův poradce Steve Bannon, toho však Trump krátce před odchodem z úřadu omilostnil.

Brian Kolfage založil sbírku na hraniční zeď se slibem, že si sám z vybraných peněz nic nevezme. Nakonec si však z celkově nashromážděných 25 milionů dolarů (531 milionů korun) od tisíců dárců přisvojil přes 350 000 dolarů (7,9 milionu korun), za něž si koupil luxusní auto, šperky, golfový vozíček a další věci.

Kolfage založil soukromou sbírku na konci roku 2018. Na čtvrtečním soudním stání přiznal, že dárcům sliboval, že všechny vybrané peníze půjdou na stavbu hraniční zdi, která byla jedním z Trumpových stěžejních předvolebních slibů. „Věděl jsem, že to, co dělám, je špatné a že je to zločin,“ řekl na stání bývalý příslušník amerického letectva, který v Iráku přišel o obě nohy a ruku. Kromě odcizení peněz se rovněž dopustil krácení daní, protože nabytou částku nenahlásil úřadům.

Společně s Kolfagem se k podvodu přiznal další podezřelý ve stejné kauze Andrew Badolato. Kolfagovi hrozí až pět let a tři měsíce za mřížemi, Badolatovi o rok méně. Rozsudek si oba vyslechnou v září.

K soudu nakonec zamíří zřejmě jen poslední z celkem čtyř obviněných v kauze Timothy Shea, který dnes svou vinu popřel.

Bannon, který byl v začátcích Trumpova prezidentství jeho strategickým poradcem, čelil obvinění z krádeže milionu dolarů (22,5 milionů korun) ze sbírky, které od začátku odmítal. Po Trumpově milosti jej problémy se zákonem neopustily, v listopadu ho federální prokuratura začala stíhat za pohrdání Kongresem kvůli tomu, že odmítl spolupracovat s komisí vyšetřující nepokoje v Kapitolu z 6. ledna loňského roku. (ČTK)