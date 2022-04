Britská královna Alžběta II. oslavila své 96. narozeniny na panství v Sandringhamu. Právě zde pobýval po odchodu do důchodu její zesnulý manžel princ Philip. Královská rodina dnes na počest panovnice zveřejnila fotografii královny se dvěma poníky. (BBC)

🎂 Thank you for all your lovely messages on The Queen's 96th Birthday today!https://t.co/xDQY3CLxLu

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2022