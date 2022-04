Mariupolská radnice uvedla, že Rusko zřídilo nový masový hrob u města Manhuš v Doněcké oblasti. Rusové tam údajně pochovávají mrtvé do třicetimetrových výkopů poblíž místního hřbitova. Informuje o tom reportér Kyiv Independent Ilja Ponomarenko.

Mariupol city council says Russia have established a mass burial cite here close to the town of Mangush.

Russians reportedly bury the dead from Mariupol in 30-meter-long trenches next to a local cemetery:https://t.co/w3hZC5oZyF pic.twitter.com/9tPb4IAzLd

— Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) April 21, 2022