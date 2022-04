Hospitalizovaných s covidem je nejméně za půl roku, devět z deseti jsou senioři

Hospitalizovaných s covidem-19 v Česku je v posledních dnech nejméně za půl roku, méně než nedělních 920 bylo naposledy 24. října. Z úterního zhruba tisíce pacientů je 870 seniorů, z toho je čtvrtina starších 85 let. Vyplývá to dat, která o hospitalizacích zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví.

Část pacientů přitom nemá příznaky a nemocnice jejich nákazu odhalí až při testování na příjmu. Například FN Motol měla podle informací na Twitteru před týdnem polovinu bezpříznakových.

Za celý duben bylo podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) dosud 2780 hospitalizovaných. Bez očkování byla asi třetina, což odpovídá i zhruba dvoutřetinové proočkovanosti populace. Průměrný věk neočkovaných hospitalizovaných byl v dubnu 67 let, s dokončeným očkováním 68 let a u očkovaných s posilující dávkou 76 let.

Na jednotkách intenzivní péče (JIP) leželo zatím za duben 310 osob s covidem-19, z nich 232 bylo starších 65 let a 143 starších 75 let. Neočkovaní na JIP byli průměrně sedmašedesátiletí, plně očkovaní šestašedesátiletí a pacientům s posilující dávkou bylo průměrně 74 let.

Nemocnice se obvykle snaží pacienty před delšími svátky propustit domů. Před Velikonocemi bylo hospitalizovaných denně mezi 1300 a 1500, o svátcích počet klesl pod tisíc. Nově byly ale i o svátečních dnech hospitalizovány desítky lidí, v pondělí už téměř stovka a v úterý více než 200.

Situace v nemocnicích je ale výrazně jiná než před rokem, kdy vrcholila zátěž způsobená velkou vlnou nákaz kulminující na začátku března 2021. Loni v březnu bylo nově hospitalizovaných více než 25 000 nakažených, letos to bylo asi třikrát méně. Loni za celý duben bylo 10 400 pacientů, letos za 19 dní asi 2800.

Počty pozitivních případů jsou si ale meziročně mnohem blíž, což svědčí o tom, že průběhy nemoci způsobené variantou koronaviru omikron, která se šíří v současné době, jsou mnohem mírnější. Loni v březnu bylo pozitivně otestováno téměř 310 000 lidí, letos v březnu asi 233 000. V dubnu 2021 bylo nakažených necelých 94 000, v letošním dubnu zatím asi 64 600. (ČTK)