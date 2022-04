Úprava dotací na kotle je podle ANO logická, chybí podpora u kotlů na dřevo

Opoziční hnutí ANO souhlasí s úpravou dotací na výměnu starého kotle, kterou dnes představili ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Zároveň podle něj ale totéž navrhoval už dříve exministr Brabec z ANO.

Podle stínového ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka v opatřeních chybí podpora u kotlů na dřevo. Řekl to na dnešní tiskové konferenci po jednání stínové vlády ANO.

O takzvané kotlíkové dotace budou moci v novém dotačním kole žádat domácnosti s nižšími příjmy. Peníze na výměnu starého kotle za tepelné čerpadlo či kotel na biomasu mohou získat žadatelé s příjmem do 14 242 korun na osobu měsíčně. Dorovnat se může 95 procent nákladů až do 130 000 korun u kotle na biomasu a až do 180 000 korun u tepelného čerpadla. Na dotace se nyní vyčlenilo 5,5 miliardy korun.

„V každém případě ano, dává to smysl, ale není to nic jiného, než co navrhnul náš ministr životního prostředí Brabec se svým týmem v červenci 2021,“ řekl Havlíček. „Ale není nám jasné, proč se současně nejde stejným způsobem u zdrojů na dřevo, protože například co se týká štěpky, to je velmi využívaný zdroj zejména v menších obcích, a to se v tuto chvíli ignoruje,“ dodal.

Havlíček i stínová ministryně financí Alena Schillerová považují za nelogické to, že ministerstvo zemědělství začalo spolu s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v minulém týdnu sledovat prodejní ceny vybraných potravin. Ministerstvo chce kontrolami dosáhnout toho, aby obchodníci a další členové dodavatelského řetězce nezneužívali současné situace a nezvyšovali uměle své marže.

Podle Havlíčka by se mělo postupovat z opačného konce. Vysoké ceny potravin jsou důsledkem vysokých vstupů firem, proto je nutné se zaměřit na energetickou podporu nejen pro domácnosti, ale i pro firmy, uvedl. Zmínil například odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energie nebo speciální příspěvek na litr benzinu nebo nafty.

Schillerová uvedla, že poslanci ANO v zemědělském výboru vyzvali ministra Zdeňka Nekulu (KDU-ČSL), aby u základních potravin vláda stanovila maximální ceny a snížila daň z přidané hodnoty. (ČTK)