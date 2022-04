Společnost Mattel vydává u příležitosti 96. narozenin britské královny Alžběty II. limitovanou edici panenek Barbie. Panenka, jež královnu připomíná, má repliku diadému, který Alžběta měla na své svatbě s princem Philipem. (NYP)

Barbie gives Queen Elizabeth her own doll for her 96th birthday https://t.co/XLmi4MZv2s pic.twitter.com/J3TXByTHph

— New York Post (@nypost) April 20, 2022