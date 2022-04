V internetovém hlasování se lidé v České Lípě vyslovili proti přejmenování ulic

V internetovém hlasování se zatím obyvatelé České Lípy vyslovili proti plánovanému přejmenování ulic Moskevské a Ruské. Elektronicky vyplnilo hlasovací lístek zhruba 1400 lidí, z toho jen 34 procent bylo pro změnu názvu.

Zhruba 64 procent hlasovalo proti, zbytek nevěděl, řekl na dnešním veřejném projednávání místostarosta Jaroslav Turnhöfer (Živá Lípa). Jen osm procent z hlasujících bylo obyvateli ulice nebo tam podnikají.

V obou ulicích žije dohromady kolem 160 obyvatel, sídlo tam má asi 60 firem. „Prvotním impulsem pro přejmenování byly podněty obyvatel z obou ulic,“ řekla starostka Jitka Volfová (ANO). Anketa ještě nekončí, lidé mohou hlasovat také na papírových anketních lístcích, zatím se jich v turistickém informačním centru sešlo 12, lidé je ale mohou odevzdávat do čtvrtečních 17:00. Také na dnešním veřejném projednávání lidé vyplněné anketní lístky odevzdávali, v Domě kultury Crystal se jich sešlo sedm desítek, v drtivé většině šlo o odpůrce změny názvů.

Přejmenování dvou ulic, kterým po roce 1989 zůstala původní jména, schválili českolipští zastupitelé 16. března v reakci na napadení Ukrajiny Ruskem. Moskevské ulici chtěli vrátit historický název Křížová, který nesla přes 300 let. Z Ruské ulice by měla být Vilová ulice, tento název není původní, původně se jmenovala Bártlova, nový název podle starostky Volfové zvolili vzhledem k současné podobě ulice. Nejde ale o jediné názvy, které ve městě s 37.000 obyvateli odkazují na Rusko – patří k nim třeba Alexandrovská nebo Vladimirská, u těch radnice změnu názvu nenavrhla.

Proti přejmenování vznikla ve městě také petice, pod kterou se už podepsalo přes 1100 lidí. „Nesouhlasím s tím (přejmenováním), nemyslím si, že to přejmenování ulic má nějaký zásadní význam v této době, ať už se děje na Ukrajině cokoliv. Někdo v tom vidí nějaký historický podtext, Rusko vnímá negativně stejně jako komunisty, já jsem schopen to akceptovat, ale já toho názoru nejsem a s přejmenováním nesouhlasím. Petici jsem založil, protože jsem čekal, že většina lidí bude stejného názoru,“ řekl ČTK autor petice Michal Kotek, který sám bydlí v Moskevské ulici.

Pro změnu názvů se vyslovilo v březnu 15 z 20 přítomných zastupitelů, desítka většinou opozičních zastupitelů, z nichž polovina tehdy na jednání chyběla, pak ale požádala o svolání mimořádného jednání s cílem usnesení zrušit. Podle opoziční zastupitelky a bývalé starostky Romany Žatecké (ČSSD) se návrh projednával v utajení před veřejností, nebyl totiž součástí zveřejněného programu a nebyl ani zveřejněn na úřední desce. Na mimořádném jednání ve středu 6. dubna zastupitelé po dvouhodinové diskuzi usnesení o přejmenování ulic zrušili většinou 13 hlasů z 22. Radě města uložili zřídit místopisnou pracovní skupinu a starostce uspořádat veřejné projednávání. V diskusi na mimořádném zastupitelstvu zazněly také výzvy, aby město vyhlásilo ke změně názvů ulic referendum. To ale Volfová odmítla s upozorněním, že by to trvalo příliš dlouho a navíc by to bylo příliš drahé.

K jednání o přejmenování ulice se zastupitelstvo vrátí na řádném jednání 4. května, kdy dostanou i kompletní výsledky ankety. (ČTK)