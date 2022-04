Předseda Evropské rady Charles Michel dorazil do Kyjeva. „V srdci svobodné a demokratické Evropy,“ napsal na Twitteru ke snímku z nádraží.

In Kyiv today.

In the heart of a free and democratic Europe. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/7DxTeoxtMc

— Charles Michel (@eucopresident) April 20, 2022