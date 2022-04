Černobylská elektrárna obnovila přímou telefonickou linku s ukrajinským regulátorem

Odstavená jaderná elektrárna v Černobylu obnovila přímou telefonickou linku s ukrajinským jaderným regulátorem. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE). Elektrárna byla od 24. února, kdy Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu, až do konce března v rukou ruských vojáků.

Dříve Kyjev Mezinárodní agenturu pro atomovou energii informoval, že ztratil s černobylskou elektrárnou přímý kontakt. Zprávu o opětovném uvedení linky do chodu přivítal v úterý šéf MAAE Rafael Grossi. „Očividně to nebyla udržitelná situace a je to velmi dobrá zpráva, že regulátor může nyní elektrárnu kontaktovat, kdykoli potřebuje,“ citovala ho agentura AP.

Grossi má podle svého dřívějšího oznámení vést delegaci odborníků MAAE, která vyrazí do elektrárny na kontrolu. Cesta se má uskutečnit, jakmile to bude možné.

Elektrárna v Černobylu, která byla v roce 1986 dějištěm bezprecedentní jaderné katastrofy, v současné době neslouží k výrobě energie. V černobylském areálu se nicméně stále chladí jaderné palivo. (ČTK)