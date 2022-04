Meziročně nejvíce podražila mouka a pečivo

V polovině dubna si lidé nejvíce připlatili za pšeničnou mouku, která meziročně zdražila zhruba o 60 procent. Zhruba o třetinu pak byly oproti loňskému dubnu dražší chléb a bílé pečivo a asi o čtvrtinu víc stojí máslo nebo brambory.

Za kilogram hladké pšeničné bílé mouky si zákazníci v 15. týdnu letošního roku připlatili v průměru zhruba osm korun, meziročně zdražila na téměř 21 korun. Na začátku roku přitom stála ještě 15,50 koruny.

Analytici upozorňují na to, že celosvětové ceny pšenice žene vzhůru válka na Ukrajině, zdražují tak i navázané produkty jako mouka či pečivo. Rusko s Ukrajinou totiž patří mezi největší světové producenty, Rusko vyváží své obiloviny spíše do Afriky a Asie, Ukrajina primárně do Evropy.

Výrazný meziroční nárůst cen byl v dubnu patrný také například u másla, brambor, cukru či mléčných výrobků. Kilogram másla nyní stojí v průměru kolem 227 korun, loni v dubnu to bylo necelých 180 korun. Brambory zdražily o 25 procent na 20,35 koruny za kilogram. O více než pětinu si lidé připlatí za bílý netučný jogurt, 150 gramů vyjde na téměř 11 korun. Podobně zdražil i eidam a cukr krystal. Za kilogram cihly eidam účtovali prodejci v minulém týdnu zhruba 185 korun a za kilogram cukru krystal 19,17 koruny. (České noviny)