Olomoucká Univerzita Palackého vyhlásila sbírku na pomoc studentům a zaměstnancům z Ukrajiny, kteří se kvůli válečnému konfliktu ve své zemi ocitli v tíživé finanční situaci. Na olomoucké vysoké škole v současnosti působí přes 160 ukrajinských studentů a pracovníků.

„Jsou to naši kolegové, studenti, spolupracovníci, kteří se v důsledku války ocitli ve složité životní situaci. Jsou členy akademické obce Univerzity Palackého, a my proto považujeme za svou povinnost jim pomoci. Využíváme různé možnosti podpory a finanční sbírka je jednou z nich. Věřím, že se do ní zapojí i naši absolventi a další příznivci Univerzity Palackého,“ uvedl rektor Martin Procházka.

Univerzita v této souvislosti založila Fond pomoci Ukrajině, dárci na něj mohou přispět libovolnou částkou na zvláštní účet vedený u Komerční banky 123-6502550237/0100. Studenti a zaměstnanci UP s ukrajinským státním občanstvím, které zasáhla válka vedená vojsky Ruské federace na území Ukrajiny a potřebují pomoc, budou moci zažádat o podporu pomocí online formuláře. Podpora jim bude následně vyplacena formou příspěvku z veřejné sbírky.

Zástupci univerzity na začátku rusko-ukrajinského konfliktu uvedli, že na UP studuje zhruba 150 studentů a pracuje 20 zaměstnanců z Ukrajiny. Těm, kteří se vinou ukrajinské krize dostali do tíživé situace, nabídla univerzita již dříve mimořádné stipendium ve výši 10 000 korun, o které mohou žádat opakovaně, a zaměstnancům možnost bezúročné půjčky, nabízí jim také další formy nefinanční pomoci. Vedení UP také rozhodlo, že v dubnu budou mít tito studenti jídlo v menze zdarma na náklady univerzity. (ČTK)