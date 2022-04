Google zveřejňuje ruské vojenské objekty v maximálním rozlišení

Google na svých mapách nyní zveřejňuje všechny ruské vojenské a strategické objekty v maximálním rozlišení (0,5 m na pixel). Až dosud byly zobrazeny pouze v takové kvalitě, která neumožňovala rozeznat detaily.

Google Maps has stopped hiding Russia’s secret military & strategic facilities. Allowing anyone in the public to view.

Open sourcing all secret Russian installations: including ICBMs, command posts and more with a resolution of 0.5m per pixel. pic.twitter.com/K77t0gmt3J

— OSINT UK (@jon96179496) April 18, 2022