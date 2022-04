Keňan Evans Chebet zvítězil v Bostonském maratonu. V čase 2:06:51 vyhrál svůj první závod v této vzdálenosti. Mezi ženami zvítězila ve strhujícím závěru jeho krajanka Peres Jepchirchirová, zlatá medailistka z Tokia, v čase 2:21:01. (Reuters)

The 126th #BostonMarathon Men's Champion is Evans Chebet winning his first Boston title at 2:06:51!#Boston126 pic.twitter.com/Ft73FVr52H

