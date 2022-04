Ruská armáda z Mariupolu násilně odvezla na 150 dětí, aniž by byli sirotci. Řadu z nich Rusové odebrali z nemocnic a odvezli je do Ruska a do okupovaných oblastí v Doněcku. Uvedla to krymská skupina pro lidská práva s odkazem na poradce starosty Mariupolu Petra Andriushchenka. (Kyiv Independent)

⚡️Russian military forcibly removes around 150 children from Mariupol.

The Crimean Human Rights Group reported on April 17, citing an advisor to Mariupol’s Mayor Petro Andriushchenko, that many of the children were taken from hospitals and were not orphans.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 18, 2022