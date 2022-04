Ukrajinští vojáci v Charkově strhli bustu sovětského maršála Georgije Žukova, hrdiny druhé světové války. Městská rada, která se dlouhodobě stavěla proti bourání památníku, jeho stržení zatím nekomentovala. (BBC, Nexta)

Monument to Soviet commander Georgy Zhukov was dismantled in #Kharkiv

The monument was dismantled by the military. The press service of the Kharkiv City Council, which has long and consistently opposed the dismantling of the monument, has not yet given any comments. pic.twitter.com/qVfHl1f9vu

