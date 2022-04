Policie obvinila z vraždy ženu, která včera připravila o život své dítě

Policie obvinila ze včerejší vraždy v Karlových Varech sedmadvacetiletou ženu. Podle kriminalistů usmrtila svou nezletilou dceru a další své dítě napadla. Ženu policie navrhuje stíhat vazebně a hrozí jí vězení 15 až 20 let nebo výjimečný trest.

Tragédie se stala odpoledne v jednom z karlovarských sídlišť. Policisté podezřelou ženu zadrželi na místě. „Jednomu z nezletilých potomků měla způsobit bodnořezná poranění v horní polovině těla, kterým nezletilá dívka na místě bohužel podlehla,“ řekl krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Vážná zranění v horní části těla podle něj způsobila také svému druhému nezletilému dítěti, které bylo se svými zraněními převezeno do nemocnice. Následně jej záchranáři letecky transportovali do nemocnice v Praze. V současné době je již mimo ohrožení života. Záchranáři převezli do nemocnice v Karlových Varech také její třetí nezletilé dítě, které bylo v době incidentu v bytě, to však vyvázlo bez zranění. (ČTK)