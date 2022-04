První tři týmy fotbalové ligy zvítězily, pořadí na čele se nemění

Předposlední kolo základní části nejvyšší fotbalové ligy změnu v pořadí na prvních třech místech tabulky nepřineslo – Slavia, Plzeň i Sparta zvítězily. Vedoucí Slavia (70 bodů) porazila Jablonec 2:0, Plzeň (69) zvítězila nad Baníkem 2:1 a Sparta (66) si poradila se Slováckem 3:1.

Vítězství v Jablonci sešívaným vystřelili Schranz a Tecl, v závěru už jen snížil Krob. Za Plzeň skórovali Mosquera a Bucha a o výhru ji nepřipravil ani vlastní gól Havla. Spartu poslal do vedení Hancko, za Slovácko sice vyrovnal Holzer, ale ještě do poločasu zvrátil vedení zpět Dočkal a v závěru se prosadil i Hložek.

Dnešní zápasy tak zvětšily propast mezi prvními třemi celky a jejich pronásledovateli, čtvrté Slovácko ztrácí na Spartu 10 bodů a pátý Baník je o dalších osm zpět. Zachraňující se předposlední Pardubice zvládly utkání s Teplicemi v poměru 2:0 a dotáhly se na svého dnešního soupeře.

V posledním kole plánovaném na středu od 18.00 se rozhodne o složení tří skupin nadstavbové části. Ke Slavii, Plzni, Spartě, Slovácku a Baníku se do skupiny o titul přidá ještě jeden tým – aktuálně má nejlepší výchozí pozici Hradec Králové, který v posledním kole hraje s Bohemians.

O bod zpět je Mladá Boleslav, která přivítá Viktorii Plzeň, o další bod méně má Slovan Liberec, jehož čeká výjezd na Slovácko. V případě vítězství v Teplicích a za příznivé shody výsledků by se do skupiny o titul mohly dostat České Budějovice, které mají o tři body méně než Hradec. Tři z těchto týmů, které do skupiny o titul nepostoupí, si ve čtveřici se Sigmou Olomouc zahrají o umístění (7.–10. místo) a finanční prémii.

Zřejmé je také složení skupiny o záchranu, kde se představí Zlín, Jablonec, Bohemians, Teplice, Pardubice a Karviná. (Livesport, Fortuna liga)