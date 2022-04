Von der Leyenová: Ruský bankrot je jen otázkou času

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová vyzvala členské státy EU k rychlým dodávkám zbraní na Ukrajinu. V rozhovoru s německým týdeníkem Bild am Sonntag rovněž prohlásila, že státní bankrot Ruska je pouze otázkou času.

„Pro všechny členské státy platí, že kdo může, měl by dodávat rychle,“ řekla von der Leyenová na téma dodávek zbraní na Ukrajinu. „Protože jenom tak může Ukrajina ve svém boji proti Rusku obstát,“ dodala.

Předsedkyně Komise rovněž prohlásila, že západní sankce s postupem času čím dál více ovlivňují ruskou ekonomiku. „Hrubý domácí produkt Ruska se podle aktuální prognózy propadne o 11 procent. Státní bankrot Ruska je jen otázkou času. Putin touto válkou ničí také svou vlastní zemi a budoucnost svých obyvatel,“ dodala.

Evropská unie minulý týden přijala pátý balík sankcí vůči Rusku, na jehož základě mimo jiné od srpna zcela zakáže dovoz ruského uhlí. Při přípravě dalšího balíku sankcí se Komise podle von der Leyenové zabývá energetickými otázkami a bankovním sektorem, zejména největší ruskou bankovní společností Sberbank.

„Konečným cílem je snížit Putinovy příjmy. S ropou se ale obchoduje globálně. Nechceme, aby Putin na jiných trzích prodával za ještě vyšší ceny dodávky, které by jinak směřovaly do EU. Proto nyní vytváříme chytré mechanismy, aby bylo do dalších sankcí možné ropu zahrnout,“ uvedla šéfka EK.

Von der Leyenová také prohlásila, že Ukrajina je schopna válku s Ruskem vyhrát. „Statečnost a odolnost Ukrajiny je působivá.“ Ocenila rovněž prezidenta Volodymyra Zelenského za to, jakým způsobem svou zemi v době války vede. Varovala nicméně, že válka může trvat ještě dlouhou dobu. „Musíme udělat vše, aby skončila co nejrychleji. Zároveň se musíme připravit na to, že v nejhorším případě může tato válka trvat měsíce, nebo dokonce roky,“ upozornila.

Von der Leyenová tento měsíc navštívila Kyjev, kde se setkala se Zelenským. „Klidný, silný vůdce, velmi dobře informovaný,“ řekla na adresu ukrajinského prezidenta. „Tato návštěva posílila mé odhodlání stát na straně Ukrajiny a udělat vše pro to, aby se této brutální a neospravedlnitelné ruské agresi dokázala ubránit.“ (Bild, ČTK)