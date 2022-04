„Už nevěřím světu.“ Pokud jste přátelé, dejte nám zbraně, řekl ukrajinský prezident

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že po eskalaci války v jeho zemi má problém věřit ve spolehlivost „některých zemí nebo některých lídrů“. Řekl to v rozhovoru pro stanici CNN.

Záběr z televizního rozhovoru Volodymyra Zelenského, který poskytl stanici CNN v Prezidentském paláci v Kyjevě. Reprofoto: CNN

„Nevěřím světu. Poté, co jsme viděli, co se děje na Ukrajině, jsem získal pocit, že bychom neměli věřit některým zemím nebo některým vůdcům. Nevěříme těm slovům. Po eskalaci Ruska nevěříme našim sousedům. Nevěříme tomu všemu,“ řekl.

Ukrajinský prezident dále prohlásil, že nevěří ani doloženým bezpečnostním ujištěním a mezinárodnímu právu v době, kdy na Ukrajině zuří válka a Rusko je obviňováno z údajných válečných zločinů.

„Ani já nevěřím dokumentům, protože máme také Budapešťské memorandum – myslím, že všechny podrobnosti znáte. Pro mě je to jen kus papíru,“ řekl Zelenskyj. Americké televizi CNN dále sdělil, že jeho víra a přesvědčení spočívá v praktickém, hmatatelném úsilí a v ukrajinském lidu.

„My prostě věříme ve smluvní, pragmatické věci. Pokud jste naši přátelé nebo partneři, dejte nám zbraně, podejte nám ruku, podpořte nás, dejte nám peníze a zastavte Rusko, nakopněte Rusko. Pokud jste přátelé, můžete to udělat,“ řekl.

„Jedinou víru, kterou máme, je víra v sebe, v naše lidi, víra v naše ozbrojené síly a víra, že nás země podpoří nejen slovy, ale i činy. A to je vše. Už nikdy více… Opravdu, všichni o tom mluví, a přesto, jak je vidět, ne všichni mají odvahu.“

Rozhovor se konal v Prezidentském paláci a Zelenskyj v něm ocenil slova amerického prezidenta Joea Bidena, který označil ruské zabíjení Ukrajinců za genocidu ukrajinského národa.

„Ani jsem sám nevěděl, že nás Rusové tak nenávidí. Ale když je slyšíte, když posloucháte i jejich odposlechy, tak oni chtějí, abychom zmizeli a přestali existovat. To je genocida.“

Vysvětlil, proč není ochotný vzdát se Donbasu. „Je to naše území, a jako my nikomu nebereme jeho území, tak nechceme, aby někdo bral to naše.“ Připustil ale, že je to teritorium a nejdůležitější je ochránit životy lidí.

Zelenskyj také odpovídal na otázku, jak by chtěl, aby si ho lidé pamatovali, pokud by válku nepřežil. „Určitě ne jako hrdinu. Hrdinové jsou všichni ostatní Ukrajinci. Já jen nemůžu být horší než oni.“ (CNN)