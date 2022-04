„Tradiční self-help příručky stojí na myšlence, že pokud se vám nedaří, musíte napravit své přemýšlení, a jestliže nejste bohatí, je to vaše chyba. V dnešním světě cítíme, že to už dávno neplatí,“ říká v rozhovoru novinář a autor bestselleru Four Thousand Weeks Oliver Burkeman.