Německo nemíní omezit počet ukrajinských uprchlíků, které přijme na své území. Počet lidí, kteří přichází z Ukrajiny, v posledních dnech klesá. Německým novinářům to řekl ministr dopravy Volker Wissing.

Budoucí vývoj počtu uprchlíků ze země, která od února čelí ruské agresi, je ale obtížně odhadnout, uvedla dnes stanice Deutsche Welle.

„Německo nechce a ani nikoho nebude vracet na Ukrajinu,“ uvedl ministr dopravy. Podle něj taková otázka vůbec není na stole. „Velice rychle jsme zajistili, aby lidé, kteří prchají z Ukrajiny, mohli přicestovat z Polska do Německa,“ uvedl Wissing. Polsko je zemí, kam z válkou zkoušené země zamířil vůbec nejvyšší počet Ukrajinců.

Počet ukrajinských uprchlíků, kteří přichází do Německa, se však nyní podle úřadů snižuje. Ukazují to počty lidí, kteří využili pro cestu vlak. „Je to (snížení) z 8200 osob po začátku války na současných zhruba 2500 za den,“ informoval Wissing. Podle něj jsou ale úřady připravené reagovat na případné nové zvýšení počtů.

V pátek úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) informoval, že z Ukrajiny odešlo do zahraničí už přes pět milionů lidí. Více než polovina z nich překročila hranici směrem do Polska. Část uprchlíků ze sousedních států míří do dalších zemí. Podle posledních údajů se v Německu zaregistrovalo 320.000 uprchlíků z Ukrajiny. Skutečné počty lidí, kteří přišli z válkou zasažené země, ale budou zřejmě vyšší. (ČTK)