Zelenskyj: Svět se musí připravit na to, že Rusko možná použije jaderné zbraně

Všechny státy by se měly připravit na možnost, že by ruský prezident Vladimir Putin mohl použít na Ukrajině taktické jaderné zbraně, řekl v prozatím zveřejněných úryvcích z rozhovoru s televizí CNN ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Uvedl rovněž, že od začátku války zemřelo 2500 až 3000 ukrajinských vojáků a okolo 10 000 jich utrpělo zranění. Rusko podle něj ztratilo 20 000 vojáků. Moskva uvádí kolem 1350 úmrtí příslušníků své armády.

Putin by se podle Zelenského mohl uchýlit k omezenému použití jaderných či chemických zbraní, protože nepřikládá žádnou hodnotu životům lidí na Ukrajině. „Nejen já, ale celý svět, všechny země by se toho měly obávat, protože se to může stát skutečností,“ řekl Zelenskyj moderátorovi CNN Jakeovi Tapperovi v angličtině. „Neměli bychom se bát, ale měli bychom být připraveni,“ dodal. (CNN, ČTK)