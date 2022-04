Na dálnici u floridského Orlanda se v pátek odpoledne nečekaně strhl prudký liják, který způsobil hromadnou nehodu 43 aut. Jeden člověk byl převezen do nemocnice s lehkými zraněními.

Initial reports were a 20-car pileup on 408 westbound near Andes Ave, however, the updated number was 43. All westbound lanes were closed at one point. One patient transported with minor injuries. pic.twitter.com/XanhN9cI2M

— Orlando Fire Dept (@OrlandoFireDept) April 15, 2022