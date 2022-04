Od začátku nynější války na Ukrajině už ze země uteklo přes pět milionů lidí, oznámil dnes úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Naprostou většinu tvoří Ukrajinci, zemi ale opustilo i 215 000 cizinců.

Informovala o tom agentura AFP. UNHCR eviduje k dnešku 4 796 245 ukrajinských uprchlíků, Mezinárodní organizace pro migraci zhruba 215 000 utečenců jiných národností. Ve srovnání se čtvrtečními údaji je to o téměř 60 000 ukrajinských běženců víc. Zhruba 60 procent prchajících Ukrajinců míří do Polska, do Rumunska jich podle AFP zatím dorazilo asi 725 000. Počet uprchlíků z Ukrajiny v Česku se ustálil na přibližně 300 000, další přicházejí, ale někteří odcházejí do dalších zemí.

Devadesát procent migrantů tvoří ženy a děti; muži v produktivním věku nesměli kvůli branné povinnosti zemi opustit. Podle UNHCR musely své domovy opustit dvě třetiny ukrajinských dětí. (ČTK)