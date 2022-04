Britští diplomaté se snaží zjistit, co se stalo s Aidenem Aslinem poté, co se objevilo tvrzení, že byl britský občan zajat proruskými silami. Objevily se obrázky, které ho měly zobrazovat v zajetí, což jeho rodina považuje za „propagandu“.

PA Media uvádí, že Aslin, který pochází z Newarku v Nottinghamshire, bojuje v obleženém městě Mariupol. Začátkem tohoto týdne byli on a jeho jednotka nuceni kapitulovat poté, co jim došly potraviny a munice. Jeho babička Pamela Hall řekla PA Media: „Je to propaganda. Tento měsíc se měl oženit a mluvili o tom, že si spolu pořídí nový domov, děti – v mém případě pravnoučata.“ (Guardian)