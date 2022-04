V Zimbabwe havaroval autobus, který převážel věřící mířící na velikonoční oslavy. O život přišlo nejméně 35 lidí a 71 utrpělo zranění. Oznámila to místní policie. (AFP)

#BREAKING At least 35 churchgoers killed, 71 injured in Zimbabwe bus crash: police pic.twitter.com/gb4kxjcdtJ

— AFP News Agency (@AFP) April 15, 2022