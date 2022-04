Od začátku ruské invaze Ukrajiny zahynulo nejméně 198 dětí. Informoval o tom Kyiv Independent s odkazem na ukrajinské úřady. Upozorňuje také, že skutečné číslo bude značně vyšší.

⚡️At least 198 children killed as a result of Russian aggression.

According to Ukraine’s Prosecutor’s Office, at least 198 children have been killed and 355 injured as of April 15. The actual figure is likely considerably higher.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 15, 2022