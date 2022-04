Republikáni navštívili Ukrajinu, jsou první z Kongresu

Dva republikáni, senátor Steve Daines a poslankyně Victoria Spartzová, navštívili Kyjev. Stali se tak prvními americkými zákonodárci, kteří od začátku ruské invaze přijeli na Ukrajinu.

Daines a Spartzová, která je první a jedinou členkou Kongresu narozenou na Ukrajině, byli pozváni ukrajinskou vládou a do hlavního města přijeli v 50. den ruské invaze.

Je to projev podpory napadené zemi v době, kdy válka vstupuje do nové fáze. Zákonodárci se setkali s ukrajinskými představiteli a odjeli do města Buča severozápadně od Kyjeva, kde záběry těl pohřbených v masových hrobech vyvolaly mezinárodní pobouření.

„Amerika i celý svět se musí dozvědět o Putinových zvěrstvech vůči nevinným lidem na Ukrajině už teď, ne až po čase a po odstranění následků zla a krveprolití,“ zdůraznil Daines. Čím dříve poskytneme Ukrajině zásadní pomoc, kterou potřebuje k vítězství v této válce, tím dříve ukončíme válečné zločiny.“ (Washington Post)