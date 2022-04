Rusko chtělo zaútočit už 22. února, tvrdí šéf ukrajinské bezpečnosti

Rusko mělo v úmyslu zahájit invazi na Ukrajinu už 22. února a ukrajinské úřady se na útok připravovaly, prohlásil šéf ukrajinské bezpečnostní rady Oleksij Danilov. Hlavním cílem Moskvy bylo odstranit prezidenta Volodymyra Zelenského.

„Rozuměli jsme tomu, co se bude dít na území naší země. Navíc datum útoku nebylo 24. února, ale 22. února. Měli zaútočit na naši zemi v tom formátu, jaký je nyní. Jediné, co jsme nečekali – že bude zapojeno území Běloruska. Diskutovalo se o tom, ale ve výsledku jsme se domnívali, že tomu bude jinak. Ale stalo se tak, jak se stalo,“ řekl v rozhovoru s ukrajinskou službou stanice BBC tajemník ukrajinské Rady národní bezpečnosti a obrany.

Ukrajinské úřady však podle něj nemohly lidem říct: „Přátelé, 22. února začne válka.“ „To jsou z hlediska veřejné správy nepřijatelné věci. Ale připravovali jsme se,“ tvrdí Danilov. Jako nejlepší důkaz pro jeho tvrzení je podle něj fakt, že napadená země se už 50 dní ruské vojenské agresi brání. „Žádná světová rozvědka nedala naší zemi více než 21. dní,“ řekl Danilov.

Šéf ukrajinské bezpečnostní rady dále v rozhovoru prohlásil, že hlavním cílem Rusů byla likvidace Zelenského. Pokusili se o to podle něj několikrát. „Můžu říci, že 22. února kolem 19.20 jsme obdrželi informaci, že by se to mohlo stát v nejbližší době. Potom následovaly další čtyři pokusy. Naposledy 7. března – tehdy jsme dostali informaci od našich partnerů, rozvědek, že se chystá taková operace,“ řekl.

Na dotaz, kým chtěla Moskva podle něj nahradit Zelenského, konkrétně neodpověděl. „Chápu, koho připravovali na tuto funkci. A není to Medvedčuk ani Janukovyč,“ řekl s odkazem na nedávno zadrženého ukrajinského politika a spojence Kremlu Viktora Medvedčuka a na bývalého proruského prezidenta Viktora Janukovyče. „Jediné, co mohu říci, je, že jsou to lidé s nárameníky. S velkými nárameníky,“ uvedl a zároveň vyloučil možnost, že by zemi mohli vládnout Rusové. „To je nemožné,“ prohlásil. (ČTK)