Poškozený křižník Moskva se podle ruského ministerstva obrany potopil

Poškozený křižník Moskva se potopil, oznámilo podle agentury RIA Novosti ruské ministerstvo obrany. Ruské námořnictvo se pokusilo odtáhnout plavidlo do přístavu. Podle aktuálního vyjádření se potopilo na rozbouřeném moři.

Do dnešního večera nebylo stoprocentně jisté, jestli se loď opravdu potopila, ale i Rusové už během dnešního dopoledne potvrdili, že loď opustila posádka, což se rovná jejímu zničení a definitivnímu vyřazení z bojů i v případě, že by se ještě dokázala držet na hladině.

Křižník Moskva byl vlajkovým plavidlem Černomořské flotily, symbol námořní síly Ruska v oblasti a jeho zničení je ukázkou schopností ukrajinské armády.

Oznámení Ruska komentovala v angličtině ukrajinská vláda na svém Twitteru.

Russian warship, what are you sinking?

— Ukraine / Україна (@Ukraine) April 14, 2022