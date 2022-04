Do Polska přišlo kolem 2,7 milionu uprchlíků z Ukrajiny. V posledních týdnech se počet příchozích významně snížil. Naopak se zvyšují počty lidí, kteří se do země vracejí. V úterý se na Ukrajinu vrátilo 20 tisíc lidí.

Za včerejší den přišlo do Polska 24 700 lidí. Je to jen zlomek lidí, kteří přicházeli na začátku března. Jen 6. března přišlo do Polska 142 300 lidí. (BBC)

Návrat lidí na Ukrajinu popsal Deník N zde.