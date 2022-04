Žena, která způsobila milionové škody Národnímu muzeu, už byla obviněna

Žena, která způsobila milionové škody Národnímu muzeu v Praze spuštěním hasicího systému, byla obviněna. Stíhána je pro trestný čin poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení, za který jí hrozí až šest let vězení.

Řekl to mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

Zbytečně totiž podle policie vypustila hasicí plyn ze dvou několikasetkilogramových nádrží, čímž způsobila škodu tři miliony korun. Na obvinění podezřelé upozornil server Novinky.cz.

Žena přišla do Národního muzea 31. března odpoledne. „Poté, co vešla do jedné z místností, zamířila rovnou k tlačítku požárního alarmu a zmáčkla ho,“ uvedl již dříve Rybanský. První tlačítko, které žena použila však sloužilo naopak k deaktivaci protipožárního systému. Svůj pokus pak zopakovala ve vedlejší místnosti, kde se jí už po rozbití ochranného skla a stisknutí tlačítka podařilo zařízení spustit. Do místnosti tak začal proudit speciální plyn, který brání hoření.

Žena pak z muzea utekla, zachytily ji při tom bezpečnostní kamery. Záznamy z kamer policie zveřejnila na začátku dubna a krátce poté se kriminalisté odhalili totožnost podezřelé. (ČTK)