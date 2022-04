Eurokomisařka Jourová ocenila ČR za přístup k uprchlíkům z Ukrajiny

Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová se poprvé zúčastnila zasedání vlády premiéra Petra Fialy. Byla navštívit i uprchlické centrum na Vyšehradě. Ocenila přístup Česka k uprchlíkům z Ukrajiny.

„To na mě zanechalo obrivsky dojem, viděla jsem řadu uprchlických center na jihu evropy, ale to se nedá srovnat. Česká republika zareagovala výborně, to by se jednou mohlo zapsat do učebnic,“ řekla s nadsázkou Jourová.

Jourová také odpovídala na otázku, kdy Komise vydá nějaké stanovisko k žádosti Ukrajiny ke vstupu do EU: „Záleží na tom, jak rychle vyplní Ukrajina onen dotazník, který jim předala Ursula von der Leyenová, může to být v řádu týdnů podle toho, co situace umožní ukrajinským úřadům. Možná se otázka přistoupení Ukrajiny bude řešit už na příštím summitu Evropské rady koncem května nebo na jednom z dalších summitů. Nějaké rychlá varianta ale není na stole, i Ukrajina bude muset plnit nějaké milníky a podmínky. Jsme si vědomi, jak obrovskou symbolickou hodnotu má pro Ukrajinu to, že je jim Evropa otevřená. Přihláška Ukrajiny do EU je podepsána krvi,“