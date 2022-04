„Rusko, Bělorusko a Ukrajina – jsou trojjediný národ. To, co se děje na Ukrajině, je bezpochyby tragédie. Ale nedali nám na výběr. Otázkou byl pouze čas – kdy to začne,“ prohlásil po setkání s běloruským lídrem Lukašenkem ruský prezident Putin. (Gazeta.ru)