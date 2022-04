Ve stanici metra v newyorském Brooklynu bylo postřeleno několik lidí. Mohlo dojít i k výbuchu. Na místě jsou zranění. O střelbě informovali hasiči. (Fox5, AP)

⚠️🇺🇸#URGENT: Several people shot and multiple explosives found at New York City subway station#Brooklyn l #NY

Police confirm explosive devices are present at the 36th Street station. Several people are down. Trains are being halted.

More information as it becomes available! pic.twitter.com/9HFIY2SSOP

