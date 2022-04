Putin s Lukašenkem na kosmodromu: Buča je fake, vše jde podle plánu

Běloruský lídr Lukašenko předal ruskému vůdci Putinovi dokumenty, které podle něj „dokazují“, že události v ukrajinské Buči byly „inscenovány britskými tajnými službami“. Putin pak označil masakr za „zfalšovaný“.

Lukašenko a Putin s pracovníkem Kosmodromu Vostočnyj na ruském dálném východě, 12. 4. 2022. Foto: Kreml, kremlin.ru

Putin připomněl, že i v Sýrii se objevila obvinění ze strany Západu proti Rusku a jeho syrského partnera prezidenta Bašára Asada z použití chemických zbraní. I v tomto případě ale řada mezinárodních organizací i novinářů včetně Organizace pro zákaz chemických zbraní použití chemických zbraní v roce 2018 v Idlibu doložila. Moskva tuto skutečnost dodnes popírá.

Ruský prezident na tiskové konferenci na kosmodromu Vostočnyj, kde předtím jednal s běloruským spojencem Lukašenkem, chválil ruské vojáky, kteří prý na Ukrajině „brání Rusko“.

Varoval Západ před „protiruskou hysterií“, ale „čas ukáže, jak se věci mají“, zdůraznil. Podle Putina bude „operace“ pokračovat do té doby, než bude dosaženo vytyčených cílů, které byly stanoveny na začátku celé akce.

Jeho velkou pochvalu si vysloužil běloruský lídr Lukašenko za to, že zorganizoval rozhovory s ukrajinskou stranou. Tu naopak Putin pokáral za to, že prý ustoupila od některých předběžných dohod, kterých bylo dosaženo na jednání delegací v tureckém Istanbulu, a vrátila se do „slepé uličky“. O jaké dohody přesně mělo jít, nespecifikoval.

Zato obvinil Západ, že zavírá oči před „provokacemi ukrajinských nacionalistů“ proti ukrajinským civilistům. „Ukrajina je pro Západ jen prostředek k dosažení jeho cílů, které nemají nic společného se zájmy ukrajinského lidu,“ cituje Putinovo tvrzení agentura TASS.

Podle ruského prezidenta „speciální operace na Ukrajině“, tedy ruská válka, probíhá podle plánu a na tom, kdy skončí, závisí i intenzita bojových akcí. Žádné západní sankce prý nemohou Rusko a jeho finanční systém zničit, protože ten „stojí pevně na nohou“, zdůraznil ruský vůdce.

„Blitzkrieg, se kterým Západ počítal, se nekoná,“ oznámil, ovšem vzápětí připustil, že ve střednědobé nebo dlouhodobé perspektivě mohou na Rusko číhat jistá rizika.

Lukašenko na společné tiskové konferenci prohlásil, že „éra jednopolárního světa skončila“. „Co by bylo špatného na tom, kdyby se světový systém opíral o čtyři opěrné body? USA, EU, Rusko a Čínu, třeba i Indii? Byl by ten systém méně pevný, než když se opírá o tento ničivý systém?“ ptal se běloruský diktátor.

Putin mu dal zapravdu: „Dnes se bortí systém jednopolárního světa, který vznikl po rozpadu SSSR. To je to hlavní. Ne tragické události na Ukrajině… Mnozí říkají,“ tvrdil dále, „že USA jsou připraveny bojovat s Ruskem do posledního Ukrajince. Ve skutečnosti to tak je.“ (News.ru)