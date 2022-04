Už v příštím roce by mohl letět do vesmíru první běloruský kosmonaut po rozpadu SSSR. Během rozhovorů na ruském kosmodromu Vostočnyj to běloruskému lídrovi Lukašenkovi slíbil ruský prezident Putin. Lukašenko na oplátku prohlásil, že Minsk bude stát při Moskvě za každých okolností. (RBC)