Mnozí lidé v USA válku na Ukrajině intenzivně sledují. „Putin byl možná schopný agent KGB, ale není to voják a neodhadl, co vyžaduje okupace země velikosti Ukrajiny, kde jsou všichni proti němu. Je to jeho kolosální chyba,“ myslí si například Američan Vance Truesdale.

Lingvista Vance Truesdale pracoval dříve v armádě. Že je v roce 2022 válka, nedokáže pochopit. Foto: Jana Ciglerová, Deník N