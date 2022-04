Julian Lennon, syn frontmana Beatles Johna Lennona a jeho první ženy Cynthie, nazpíval na podporu svobody Ukrajiny píseň Imagine. Je to vůbec poprvé, co syn slavného muzikanta interpretoval otcovu světově známou skladbu. (Yahoo)

The War on Ukraine is an unimaginable tragedy…

As a human, and as an artist, I felt compelled to respond in the most significant way I could. So today, for the first time ever, I publicly performed my Dad’s song, IMAGINE. pic.twitter.com/Qcggk2XaAx

— Julian Lennon (@JulianLennon) April 8, 2022