Patnáctiletý ruský motokárový závodník Severjuchin slavil vítězství v závodě mistrovství Evropy nacistickým pozdravem. Za své chování si vysloužil kritiku. (Nexta)

#Russian driver Artyom Severyukhin, competing under the Italian flag at the #European Junior Karting Championship, showed a #Nazi salute at the awards ceremony.

He competing under the #Italian flag because of the sanctions imposed on #Russia. pic.twitter.com/q4wOGHPsvR

— NEXTA (@nexta_tv) April 11, 2022