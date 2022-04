Obchod Lékárna.cz zaznamenal v poslední době vysoký zájem o jód

Internetový obchod Lékárna.cz zaznamenal v posledních měsících vysoký zájem o jód. Lidé si jej zřejmě nakupují v obavě před radiací, kterou by mohlo způsobit nasazení jaderných zbraní kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině.

Uvedla to v tiskové zprávě Romana Žatecká z mediálního zastoupení společnosti.

Jód v rukou laika ale podle ní může být nebezpečný, zvlášť když ho bude někdo užívat v domnělé prevenci proti radiaci a v nadměrném množství.

Podle Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, který radiační situaci v Česku kontroluje a pravidelně o ní informuje na twitteru, se situace ohledně radiace v zemi ale nemění a zůstává normální.

„Zájem o jód prudce vzrostl na konci února, kdy na čas zmizely jodové tablety z lékáren. Lidé je skoupili pod vlivem ruské hrozby aktivace jaderných zbraní v souvislosti s válkou na Ukrajině. Nákupy jódu na Lékárna.cz po této zprávě naskočily desetinásobně. Zájem sice po dvou týdnech opadl, přesto zákazníci aktuálně nakupují stále dvojnásobně víc přípravků s jódem než na začátku letošního roku,“ uvedla Žatecká.

Preventivní ochrana jódem v obavě před radiací je nebezpečná hlavně pro děti i ty ještě nenarozené. Nežádoucí účinky mohou ohrozit také lidi s poruchou štítné žlázy a ty, kdo by používali jodid draselný opakovaně a užili by vyšší dávky než doporučené.

Ruské jednotky se na konci března stáhly z černobylské jaderné elektrárny, která byla v roce 1986 dějištěm bezprecedentní jaderné katastrofy. V současné době neslouží k výrobě energie, v areálu se nicméně chladí jaderné palivo. Podle ukrajinské státní společnosti Enerhoatom Rusové v lese, který se rozkládá v blízkosti elektrárny a absorbuje velké množství radioaktivního prachu, vykopali zákopy a vytvořili další opevnění. Tímto způsobem se údajně vystavili značným dávkám radiace. Šéfka českého úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová ale na twitteru zpochybnila věrohodnost informací, že se u vojáků hromadně projevily příznaky ozáření.

Jód ve formě jodidu draselného se jako ochrana před radiací používá pouze do určitého okruhu kilometrů od místa jaderného výbuchu, a to během několika hodin před a přibližně do 24 hodin poté. Doporučení, kdy nasadit jódové tablety lidem v zasažených oblastech, řídí centrálně odborná autorita. Pro ostatní je preventivní užívání bez doporučení státního úřadu nebo lékaře nebezpečné. Jodové tablety se léčebně podávají jen s diagnostikovanou poruchou štítné žlázy po doporučení lékaře. (ČTK)